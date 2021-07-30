До уваги тих, хто здійснює незалежну професійну діяльність

2 серпня 2021 року завершується граничний термін сплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і з військового збору для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Слід також врахувати, що платники фізичні особи, які зобов’язані були подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачують їх за кодами бюджетної класифікації:

«11010500» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

«11011001» — «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Платники ПДФО — фізичні особи, які відповідно до розділу IV Податкового кодексу України зобов’язані сплатити ПДФО, але є звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують по коду платежу:

«11010501» — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

«11011000» — «військовий збір».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області