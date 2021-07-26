Електронні сервіси ДПС. Відеоурок 3: Реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує серію відеоуроків, присвячених користуванню електронними сервісами Державної податкової служби. У третьому з них начальник територіального відділу електронних сервісів Ігор Задорожний продовжує розповідати про «Електронний кабінет» для громадян. Зокрема, демонструє як зареєструватися в Державному реєстрі фізичних осіб та внести до нього зміни.

Переглянути відео можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9rjchmoXq6Y&feature=youtu.be

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області