Електронні сервіси податкової служби: у ногу з часом

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Понад 130 електронних сервісів електронного кабінету забезпечують можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України.

Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників та законодавчих змін.

Для зручності платників податків запроваджено безкоштовний мобільний застосунок «Моя податкова», який з вересня 2023 року впроваджено в промислову експлуатацію. У листопаді цього року мобільний застосунок оновлено та доповнено новими сервісами відповідно до потреб платників податків.

Сервіси мобільного застосунку надають можливості:

отримання інформації про адресу реєстрації, об’єкти оподаткування, борг та отримані ППР;

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка);

перегляд інформації про стан розрахунків із бюджетом, можливість сплатити податки з використанням платіжних систем, отримання інформації про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР) та їх сплати, отримання інформації про результати обробки документів;

доступу до Реєстру платників ПДВ, Реєстру платників єдиного податку та інших реєстрів;

пошуку фіскального чека та марки акцизного податку без проходження електронної ідентифікації;

подання облікової картки фізичної особи — платника податків (1ДР) та заяви на внесення змін до ДРФО (5ДР);

подання заяви до Реєстру волонтерів;

отримання повідомлень від контрольного органу.

Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін.

Застосунок можна завантажити на мобільний телефон на платформі Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=my.tax.gov.ua) та на платформі iOS (https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/id6450752527?l=uk)

ДПС продовжує працювати над створенням нових сервісів для зручності і комфорту платників податків.

Додатково податківці повідомили, що для зручності платників на вебпорталі ДПС у розділі «Онлайн-навчання» розміщені презентаційні та інформаційні матеріали стосовно можливостей Електронного кабінету https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/e-kabinet/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області