Електронні сервіси ДПС. Відеоурок 4: Запит про суми виплачених доходів

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує серію відеоуроків, присвячених користуванню електронними сервісами Державної податкової служби. У четвертому з них начальник територіального відділу електронних сервісів Ігор Задорожний продовжує розповідати про «Електронний кабінет» та наявну в ньому інформацію. Зокрема, пояснює як одержати відомості про суми виплачених доходів, інформація про які міститься у Державному реєстрі фізичних осіб.

Зручність отримання інформації через «Електронний кабінет» полягає у швидкості обробки та передачі інформації. При візиті до податкової інспекції термін отримання інформації складає три робочих дні. При першому візиті необхідно подати заповнений запит. Після трьох днів можна одержати інформацію при пред’явленні документа, що підтверджує особу.

В «Електронному кабінеті» ця процедура після заповнення запиту, накладання підпису та надсилання до ДПС, займає до тридцяти хвилин.

Детальніше дивіться у відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=6vl6fCyxzTA&t=6s

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області