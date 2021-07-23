Електронні сервіси ДПС. Відеурок 2: Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує серію відеоуроків, присвячених користуванню електронними сервісами Державної податкової служби. У другому з них начальник територіального відділу електронних сервісів Ігор Задорожний розповідає про «Електронний кабінет» та наявну в ньому інформацію.
Є відкрита та приватна частини електронного кабінету. У відкритій є різна інформація, корисна для платників податків:
1. Новини, в тому числі щодо послуг, які надають органи ДПС, та інновації, що запроваджуються для зручності користувачів електронних сервісів.
2. Інформація з реєстрів платників податків.
3. Пошук електронних фіскальних чеків, марок акцизного податку та інше.
4. Чинні бланки звітності з податків і зборів.
Для входу в приватну частину електронного кабінету необхідно скористатися електронним цифровим підписом.
У приватній частині наявна вся інформація, що стосується конкретного платника — юридичної чи фізичної особи. Зокрема, нарахування з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного, транспортного податку.
Знайомство з приватною частиною розпочнемо з електронного кабінету громадянина. Цей сервіс стане у пригоді всім громадянам, незалежно від того, чи займаються вони підприємницькою діяльністю чи іншою.
Детальніше дивіться у відеоуроці за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=2lcFwsXPQfg&t=155s
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області