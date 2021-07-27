Фіскальний чек можна перевірити в електронному кабінеті

ДПС України реалізовано електронний сервіс. Він дозволяє покупцям товарів (послуг) здійснювати пошук і перегляд фіскального касового чека, який формується як традиційними реєстраторами розрахункових операцій, так і електронним фіскальним чеком, створеним новими РРО.

Невидача чеку при продажі різних товарів — одна з найбільш розповсюджених проблем, з якою стикаються споживачі. Разом із тим, згідно із законодавством України, при здійсненні продажу товару продавець зобов’язаний видати товарний чи фіскальний чек, що є підтвердженням факту здійснення покупки. Чек є тим розрахунковим документом, який гарантує захист споживача при виникненні різноманітних ситуацій при купівлі товарів, зокрема при порушенні прав споживачів; надання гарантії; обміні або поверненні товару тощо. Також наявність фіскального чеку є підтвердженням офіційного походження товару, що оберігає споживача від купівлі контрабандних та фальсифікованих товарів. Особливо це стосується алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, технічно складних побутових товарів (гаджетів, телевізорів, холодильників тощо).

Іноді у споживачів можуть виникнути сумніви щодо виданого фіскального чеку. Завдяки електронному сервісу «Пошук фіскального чека» платники мають змогу оперативно отримати інформацію про здійснені розрахункові операції в будь-якій торгівельній точці будь-якого населеного пункту країни.

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертається до жителів Тернопільщини, у разі відсутності або невідповідності реквізитів чеків на сервері ДПС направляти до ДПС письмові звернення з цих питань із додаванням копій отриманих розрахункових документів. Окрім того, у разі отримання користувачами фіскального чеку, який викликає сумнів, також можна надіслати до ДПС електронний лист із прикріпленим фото чеку.

Сервіс «Пошук фіскального чека» знаходиться у відкритій частині електронного кабінету, доступ до якої здійснюється в режимі реального часу без ідентифікації особи за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check .

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області