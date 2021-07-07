І юніори порадували, і дівчата

Чотири медалі вибороли тернопільські спортсмени під час чемпіонатів України з легкої атлетики серед юніорів та юнаків і дівчат 2004 року народження і молодших. Ці змагання нещодавно відбулися в Луцьку і Львові.

У старшій віковій групі відзначилися троє наших земляків, які вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ. Сектор для метання диску став щасливим для Ігоря Висоцького. В найкращій своїй спробі підопічний Івана Панасюка і Миколи Головацького приземлив снаряд на позначці 49 метрів 06 сантиметрів, що дозволило йому завоювати титул віцечемпіона.

А в бігові на 3000 метрів із перешкодами нагороди такої ж проби удостоєний Віктор Гнатів, яким опікується тренерське подружжя Богдана та Оксани Дудів. Час атлета — 9 хвилин 27,29 секунди. На цій же біговій дистанції очікувано піднялася на п’єдестал пошани і Тетяна Когут. Показані нею 11 хвилин 05,65 секунди дозволили фінішувати третьою. Атлетку, до речі, Богдан Дуда тренує разом із братом Володимиром.

Серед юніорів варто відзначити і двох вихованців Тернопільської ОДЮСШ. В одному забігові з Віктором Гнатівим четверте місце виборов Дмитро Сулило — 9 хвилин 45,30 секунди. А підопічна Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського Дарина Мостова, метнувши спис на 33 метри 32 сантиметри, посіла сьоме місце.

Натомість юнацький чемпіонат України приніс збірній краю єдине «золото». В бігові на 2000 метрів із перешкодами його завоювала ще одна вихованка Тернопільської ОДЮСШ та підопічна тренерського сімейного тандему Богдана та Оксани Дудів Діана Марущак. Причому, перемогла впевнено — 7 хвилин 12,58 секунди.

На фото: Віктор ГНАТІВ — на передньому плані.

Фото з архіву обласної федерації