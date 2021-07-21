Податковою знижкою вже скористалися майже 3900 жителів краю

Задля податкової знижки громадяни Тернопільської області задекларували 67,3 млн грн витрат, що на 15,9 млн грн більше, ніж торік. Про це повідомили в головному управління ДПС в області.

При цьому своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку вже скористалися 3896 наших краян. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 732 особи.

Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільщини є витрати на навчання. Понад 81 відсоток декларантів (3173 осіб) заявили про це, зазначивши, що витратили торік на здобуття освіти 57,4 мільйона гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 661-му декларанту, а оплата відсотків за іпотечними кредитами — 29-ти нашим краянам. Про витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла інформували дванадцять громадян. Ще вісім осіб задекларували витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів. Оплата допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей і пожертвування дали право на податкову знижку відповідно шістьом і сімом декларантам.

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 12,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Причому 10,8 мільйона гривень або 89,1 відсотка декларанти вже отримали.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області