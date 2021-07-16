Серія відеоуроків

Головне управління ДПС у Тернопільській області розпочинає серію відеоуроків, присвячених користуванню електронними сервісами Державної податкової служби. У першому з них начальник територіального відділу електронних сервісів Ігор Задорожний розповість, як отримати електронний цифровий підпис, адже він необхідний для початку користування електронними послугами.

На сьогодні існує понад тридцять кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (ЕДП). Це як комерційні, так і державні установи. У нашому випадку — це інформаційно-довідковий департамент ДПС України. Метою діяльності ІДД ДПС є безкоштовне наданняЕДП органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам. Основними перевагами електронно-цифрового підпису, отриманого у ІДД ДПС є:

1. Безкоштовність послуги.

2. Термін чинності ЕЦП, який складає два роки з моменту їх формування.

3. Можливість продовження терміну дії ЕЦП без повторного візиту до відокремлених пунктів надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС.

Як отримати цифровий підпис, дивіться у відеоуроці за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/videogalereya/intervyu-ta-publichni-zayavi/7741.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області