Статус внутрішньо переміщеної особи надає право на податкову знижку

Відповідно до підпункту 14.1.170 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку-резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із податковою декларацією про майновий стан і доходи необхідно подати:

— копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

— копію договору оренди житла;

— копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

— заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами чинного законодавства.

Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів із питань соціального захисту населення обласних, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання, тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області