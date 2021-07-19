Транспортний податок від власників елітних автомобілів

За перше півріччя цього року власники елітних авто спрямували до бюджетів територіальних громад Тернопільщини 979,2 тисячі гривень транспортного податку, що перевищило очікувані надходження на 26,1 відсотка. Відтак місцеві скарбниці отримали додатково 202,4 тисячі гривень цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень 735,6 тисячі гривень сплатили юридичні особи — власники автомобілів класу «люкс» та 243,6 тисячі гривень перерахували фізичні особи. Приріст до очікуваної сплати склав відповідно 195,8 тисячі та 6,6 тисячі гривень або 36,3 та 2,8 відсотка.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. Цього року це два мільйони 250 тисяч гривень, оскільки мінімальна зарплата складає 6000 гривень.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області