Транспортний податок поповнив місцеві бюджети Тернопільщини

Із початку цього року до бюджетів територіальних громад області надійшов один мільйон 386,7 тисячі гривень транспортного податку. Це на 604,8 тисячі, або ж на 77,3 відсотка більше, ніж у торішніх січні-травні.

З усієї суми надходжень 795,2 тисячі гривень податку сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 591,5 тисячі гривень транспортного платежу.

Податківці нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2024-му — 2 мільйони 662,5 тисячі гривень). Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25-ти тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області