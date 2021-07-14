Вагомий внесок спрощенців

Упродовж січня-червня 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 366 мільйонів 987,7 тисячі гривень єдиного податку. Це на 39 мільйонів 184,7 тисячі гривень більше очікуваного, а порівняно з торішнім першим півріччям надходження цього платежу зросли на 41 мільйо 574 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За два квартали цього року вони сплатили 263 мільйони 847,9 тисячі гривень єдиного податку. Додаткові надходження склали 31 мільйон 817,9 тисячі гривень, оскільки індикативні показники перевищено на 13,7 відсотка. Приріст єдиного податку від приватних підприємців до аналогічного торішнього періоду склав 18,5 відсотка або 41 мільйон 238,1 тисячі гривень.

Юридичні особи-спрощенці перерахували для територіальних громад краю 51 мільйон 96,3 тисячі гривень цього платежу — на 15,7 відсотка або на шість мільйонів 948,3 тисячі гривень більше до очікуваних. Порівняно з торішніми січнем-червнем надходження зросли на шість мільйонів 548,3 тисячі гривень або на 14,7 відсотка.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощеної системи оподаткування) сплатили цього року 52 мільйони 43,5 тисячі гривень єдиного податку — на 418,5 тисячі гривень більше, ніж очікувалося.

Єдиний податок — один з важливих джерел наповнення місцевих скарбниць, до яких він зараховується в повному обсязі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області