Коли можна уточнити одноразову добровільну декларацію

Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Уточнююча декларація подається декларантом:

— при виявленні контрольним органом, за результатами камеральної перевірки арифметичних та логічних помилок у відповідній декларації, що не призвели до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;

— при виявленні контрольним органом, за результатами камеральної перевірки відповідної декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;

— при виявленні контрольним органом, за результатами камеральної перевірки відповідної декларації арифметичної помилки, що призвела до переплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;

— після подання декларації з урахуванням положень першого абзацу пункту 9 підрозділу 9 прим.4 розділу XX ПКУ та протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант може одноразово скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та/або іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на спеціальному рахунку;

— після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 прим.4 розділу XX ПКУ;

При цьому, в даному випадку уточнююча декларація подається декларантом за умови подання ним звітної (нової звітної) декларації до строку закінчення зазначеного декларування та отримання за результатами проведеної камеральної перевірки повідомлення.

Уточнююча декларація продається протягом двадцяти календарних днів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області