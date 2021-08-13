Коли програмне забезпечення не дозволяє відображати QR-код у фіскальному чеку

Із першого серпня 2021 року вступили в дію нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО), які формують реєстратори розрахункових операцій (РРО/програмні РРО (ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які, зокрема, стосуються обов’язкової наявності в них QR-коду (за наявності). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

QR-код є обов’язковим для ПРРО та РРО, що внесені до Державного реєстру РРО після першого серпня 2020 року, та для РРО, які можуть бути доопрацьовані їх виробниками.

Зазначену інформацію підтверджено в коментарях до форми і змісту розрахункових документів згідно з редакцією наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2020 року за номером 306, яким внесені зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13.

Водночас при неможливості доопрацювання належним чином зареєстрованих РРО, які вже перебувають в експлуатації, вони можуть використовуватися суб’єктами господарювання до завершення строку, визначеного нормативно-правовими документами щодо ведення державного реєстру, з обов’язковим переведенням таких РРО до другої частини державного реєстру як таких, що не дозволені до первинної реєстрації.

Зазначений виняток не стосується ПРРО.

Наведене уточнення використане для уникнення правової колізії щодо можливості подальшого використання РРО, з числа тих, що визначені третім абзацом статті 12 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме: не підлягають виключенню з реєстру РРО моделі РРО, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією РРО та датою їх виключення з реєстру РРО не може становити менше семи років. При зміні законодавчих вимог до використання РРО виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання РРО.

Податківці також зауважили, що версії програмного забезпечення яких не дозволяють виконувати оновлені вимоги щодо форми та змісту розрахункових документів, які вступили в силу та стали обов’язковими до виконання з першого серпня 2021 року, не допускаються до включення до реєстру РРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області