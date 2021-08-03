На третину більше, ніж торік за аналогічний період

Понад 5,4 мільярда гривень податків і зборів склав внесок Тернопільщини до Зведеного бюджету України у січні-липні 2021 року. Порівняно з аналогічним торішнім періодом платники нашого краю перерахували на 1,3 мільярда гривень або на 32,1 відсотка більше.

Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «Завдяки відповідальній позиції наших краян спостерігається позитивна тенденція до зростання сплачених податків», — пояснив він.

Зокрема, надходження до державного бюджету склали 2,4 мільярда гривень, тоді як у січні-липні 2020 року платники сплатили 1,7 мільярда гривень податкових платежів. Відтак цього року надходження збільшилися на 728,5 мільйона гривень або 43,4 відсотка.

Доходи місцевих бюджетів упродовж семи місяців цього року склали трохи більше трьох мільярдів гривень. Приріст до січня-липня 2020 року склав 589,5 мільйона грн або 24,3 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області