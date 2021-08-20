Облік доходів платника єдиного податку четвертої групи

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України (ПКУ), на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (пункт 291.2 статті 291 ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, в тому числі на умовах оренди (пункт 292 прим.1.1 статті 292 прим.1 ПКУ).

При цьому розмір ставок податку для платників єдиного податку четвертої групи визначено пунктом 293.9 статті 293 ПКУ.

Враховуючи сказане, оскільки для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку четвертої групи об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності платника податку або надана йому в користування, в тому числі на умовах оренди, а не сума доходу в розумінні пункту 292.1 статті 292 ПКУ, то обов’язку щодо ведення обліку доходів у фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку четвертої групи не виникає.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області