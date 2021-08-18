Понад 13 тисяч електронних цифрових підписів

Упродовж сем місяців цього року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області надали 58429 адміністративних послуг. Порівняно з торішніми січнем-липнем кількість наданих послуг збільшилася на 4017.

Найчастіше відвідувачі зверталися, аби отримати картку платника податків чи внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такою послугою скористалися більше 25-ти тисяч осіб. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків отримали понад 12 тисяч наших краян. Ще майже шість тисяч жителів Тернопільщини звернулися для отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, а 3,5 тисячі — для реєстрації платниками єдиного податку.

Із початку року платники Тернопільського краю отримали 13194 сертифікати електронного цифрового підпису. Адже у час карантинних обмежень наявність електронного цифрового підпису забезпечує цілодобовий доступ до електронних сервісів податкової служби в режимі онлайн у зручний для себе час доби, без відвідання установ. Варто мати на увазі, що в приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області