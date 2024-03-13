Адміністративні послуги від податківців Тернопільщини

У січні-лютому цього року податківцями краю надано 19456 адміністративних послуг, що на 4365 послуг більше, ніж за аналогічний торішній період. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів за два місяці цього року надано 13713 адміністративних послуг. Тобто, порівняно з аналогічним торішнім періодом на 2772 збільшилася кількість наданих послуг збільшилася 2772.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 7506-ти фізичним особам (38,6 відсотка), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 4524-м фізичним особам (23,2 відсотка), витягів з реєстру платників єдиного податку — 1455 (7,5 відсотка), реєстрації платників єдиного податку — 1011 (5,2 відсотка).

Крім того, із першого лютого 2024 року розширено перелік адміністративних послуг. Додано такі:

внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі платників (за лютий послугу надано 1188-ми платникам податків, що складає 6,1 відсотка від загальної кількості);

відмова від застосування спрощеної системи оподаткування (за лютий послугу надано 470-ти платникам податків, що складає 2,4 відсотка від загальної кількості).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області