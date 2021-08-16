Понад 200 мільйонів гривень військового збору від платників Тернопільщини

За сім місяців цього року з доходів мешканців краю до державного бюджету перераховано 200 мільйонів 634 тисячі гривень військового збору. За словами начальника податкової служби області Михайла Яцини, цей показник перевищив торішній на 37 мільйонів гривень.

«Військовий збір сплачується з легальних доходів громадян, тож визначним фактором збільшення загальної суми надходжень є не лише ріст мінімальної заробітної плати, а й легалізація заробітних плат найманих працівників та бізнесу і, відповідно, розширення кола платників цього збору», — зазначив Михайло Яцина.

Військовий збір запроваджено з серпня 2014 року. Його ставка складає 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області