Економіка, Новини, Тернопіль

Понад 440 мільйонів гривень єдиного податку до місцевих бюджетів

13.08.202113.08.2021Автор Богдан Дікальчук
Понад 440 мільйонів гривень єдиного податку до місцевих бюджетів

Протягом семи місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопільської області надійшло 441,8 мільйона гривень єдиного податку. Це на 59,3 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Фізичні особи-підприємці сплатили 314,7 мільйона гривень, що на 41,5 мільйона більше очікуваного та на 54,6 мільйона більше, ніж торік.

Єдиного податку від юридичних осіб у січні-липні надійшло 127,1 мільйона гривень.

Станом на початок серпня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 32972 підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Зокрема 29226 фізичних осіб-підприємців та 3746 юридичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області