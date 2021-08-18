Програмування штрихового коду у фіскальному касовому чеку

Відповідно до пункту 1 розділу I Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2020 року за номером 306) розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений у паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій (РРО) чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО (ПРРО) операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на надані такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вимоги згаданого положення не поширюються на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білети державних лотерей, квитанції на послуги поштового зв’язку.

Пунктом 2 розділу II положення визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою №ФКЧ-1, наведений у додатку 1 до положення має містити обов’язкові реквізити, зокрема, такі як цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а в разі непередбачення — за бажанням платника) — рядок 8 фіскального касового чека).

Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20 серпня 2002 року за номером 255 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 25 жовтня 2007 року за номером 355) затверджено Положення про штрихове кодування товарів.

Положення за номером 255 поширюється на суб’єктів господарювання, що діють в Україні (пункт 2 положення за номером 255).

Пунктом 5 положення за номером 255 передбачено, що обов’язковому маркуванню штриховими кодами GS1 підлягають, зокрема, алкогольні напої та тютюнові вироби, лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачено законодавством України. Маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Разом із тим, наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2012 року за номером 998 «Про затвердження Класифікатора додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до митної декларації, заповненої на бланку єдиного адміністративного документа» затверджений Класифікатор додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до митної декларації, заповненої на бланку єдиного адміністративного документа.

Пунктом 2 наказу за номером 998 встановлено, що класифікатор застосовується при декларуванні з використанням митної декларації:

— товарів, окрім гуманітарної допомоги та товарів, що класифікуються у товарних позиціях 8701—8707, 8711, 8716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що розміщуються у митний режим імпорту;

— товарів, що класифікуються у товарних позиціях 8701—8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, у митний режим імпорту, тимчасового ввезення, реімпорту, відмови на користь держави.

Згідно з пунктом 11 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО та/або через ПРРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості.

Враховуючи сказане, норми законодавства, що передбачають програмування штрихового коду товару у фіскальному касовому чеку, носять рекомендаційний характер для товарів, які не є підакцизними. Тобто суб’єкт господарювання за бажанням може запрограмувати до фіскальної пам’яті РРО та/або ПРРО разом з обов’язковими реквізитами розрахункового документу, передбаченими вимогами положення за номером 13, штриховий код товару.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області