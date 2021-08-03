Реалізатор спирту та горілки постане перед судом

Податковою міліцією під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершено розслідування кримінального провадження стосовно жителя області, який налагодив канал розповсюдження незаконно виготовленого алкоголю та спирту через мережу Інтернет та службу кур’єрської доставки. Замовлення на фальсифікат приймалися через три Інтернет-сайти, розробником та адміністратором яких є ІТ-компанія, розташована в Тернополі.

Відправлення вантажів здійснювалося через відділення однієї із служб кур’єрської доставки. Причому, знаючи, що законодавство забороняє виготовлення та реалізацію контрафактної алкогольної продукції, при оформленні документів про відправку вказувалися недостовірні дані щодо вантажу. Обсяги реалізації становили близько 1000 літрів на день.

Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем виготовлення та зберігання фальсифікату та в приміщенні служби кур’єрської доставки, виявлено та вилучено 3600 літрів рідини з різким запахом спирту в пластиковій тарі, майже 2500 літрів алкогольних напоїв та спиртової суміші в пластиковій тарі, обладнання для їх виготовлення, значна кількість пластикової та картонної тари. На вилучене майно накладено арешт.

Після втручання податкової міліції Інтернет-контент із розповсюдження фальсифікованої продукції заблоковано.

Згідно з Кримінальним кодексом України за вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85000-ти до 170000-ти гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області