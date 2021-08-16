Відповідно до першого абзацу підпункту 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору, визначеної згідно з пунктом 7 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, ставки 2,5 відсотка щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з першого вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку три відсотки зі сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно (другий абзац підпункту 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Тобто ставку збору можливо зменшити з п’яти (дев’яти відсотків) до 2,5 відсотка у випадку застосування спеціальної пільги шляхом придбання державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення.

Так, припустимо, що фізична особа, яка має активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до ПКУ, «переводить» такі активи у грошові кошти із наступним придбанням зазначених державних облігацій.

Якщо така «конвертація» відбудеться у періоді з першого вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання декларації, то декларант має право зазначити номінальну вартість таких облігацій і сплатити з неї збір за ставкою 2,5 відсотка (замість п’яти чи дев’яти відсотків, передбачених для коштів на рахунках банків). Як альтернативу платник податків може обрати ставку три відсотки зі сплатою податкового зобов’язання, визначеного з номінальної вартості таких облігацій, трьома рівними частинами щорічно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області