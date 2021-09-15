Дружня атмосфера і незабутні емоції

Три дні, з одинадцятого до тринадцятого вересня, в Тернополі тривали зональні змагання спартакіади працівників ДПС України. У трьох видах спорту — мініфутболі, волейболі та настільному тенісі — змагалися команди податківців з восьми областей — Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Хмельницької, Рівненської, Волинської, Чернівецької і Тернопільської.

Перемогти прагнули всі. Та не це було головне для учасників змагань і вболівальників, а незабутні емоції, дружнє спілкування і, звісно, позитивна атмосфера, яка всі ці дні панувала серед працівників податкової.

У турнірі майстрів шкіряного м’яча, на радість уболівальників, перемогла команда головного управління ДПС у Тернопільській області. Другими стали львів’яни, третіми — податківці з Івано-Франківської області. Господарям дістався й іменний приз найкращому воротареві, який вручили Тарасові Таращуку.

У змаганнях з волейболу свою перевагу над суперниками довели львів’яни, випередивши команд з з Івано-Франківської і Чернівецької областей. А баталії з настільного тенісу перемогами Наталії Бендас з Івано-Франківська та Андрія Погребняка із Закарпаття. Із третім же місцем місцеві податківці щиро привітали свою землячку Людмилу Петраніч.

Представники головного управління ДПС у Тернопільській області потрапили до трійки найкращих у комплексному заліку, поступившись лише збірним Львівської та Івано-Франківської областей. Найкращі з учасників стартів вибороли право представляти свою область у фіналі спартакіади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області