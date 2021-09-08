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Податківці зіграють із футбольною збірною ветеранів України

08.09.202108.09.2021Автор Богдан Дікальчук
Податківці зіграють із футбольною збірною ветеранів України

Під час проведення спартакіади Державної податкової служби України на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича в суботу, 11 вересня 2021 року, о 15.00 годині відбудеться дружній футбольний матч на підтримку українських військових. Гратимуть національна збірна ветеранів України і збірна працівників податкової служби.

Вхід­ вільний. Отож усі охочі зможуть зручно розташуватися на трибунах та вболівати за своїх улюбленців.

Податківці також проінформували, що спартакіада на Тернопільщині триватиме три дні, з 11 вересня по 13 вересня включно. Змагатимуться працівники податкових служб Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Визначатимуться найкращі серед податківців у волейболі, настільному тенісі, мініфутболі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області