Податківці зіграють із футбольною збірною ветеранів України

Під час проведення спартакіади Державної податкової служби України на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича в суботу, 11 вересня 2021 року, о 15.00 годині відбудеться дружній футбольний матч на підтримку українських військових. Гратимуть національна збірна ветеранів України і збірна працівників податкової служби.

Вхід­ вільний. Отож усі охочі зможуть зручно розташуватися на трибунах та вболівати за своїх улюбленців.

Податківці також проінформували, що спартакіада на Тернопільщині триватиме три дні, з 11 вересня по 13 вересня включно. Змагатимуться працівники податкових служб Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Визначатимуться найкращі серед податківців у волейболі, настільному тенісі, мініфутболі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області