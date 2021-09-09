Із Мукачева — з медалями

Наприкінці минулого тижня в Мукачеві на Закарпатті відбулися регіональний і міжнародний турніри з боксу серед юнаків на честь шостої річниці заснування спортивного клубу «Ром-спорт». У змаганнях узяли участь півтори сотні майстрів шкіряної рукавички з України та Угорщини.

Честь Тернопільщини захищали вихованці боксерського клубу «Шкіряна рукавичка», обласної ДЮСШ із літніх видів спорту та відділення боксу комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби.

Чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Захар Фірман, Микола Дукельський та Артем Сорочан. Друге місце виборов Дмитро Лихолат. А третіми стали Артур Довгошия, Святослав Писків і Ростислав Соколов. Готували юних боксерів до змагань Руслан і Анатолій Фірмани.

За організацію поїздки на змагання щира подяка меценатам — Михайлові Будзінському, Вікторові Соколову і президенту боксерського клубу «Шкіряна рукавичка» Ігореві Марцінковському.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: юні тернопільські боксери разом з одним зі своїх наставників Анатолієм ФІРМАНОМ.

Фото з архіву автора