Лариса БЕРЕЗЮК: «Стежимо за податковими новаціями для громадян і підприємців»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Начальниця управління податкового адміністрування фізичних осіб Лариса Березюк поспілкувалася з усіма охочими на тему податкових новацій для громадян та підприємців.

Передусім учасники діалогу цікавилися деталями сплати майнових податків, легалізацією доходів, поданням звітності у випадку ліквідації тощо.

— Знаю, що маю платити податок за нерухомість, проте не отримала повідомлення. Як діяти в такому випадку?

— Моя вам порада — звернутися самостійно до територіального органу податкової служби області за місцем проживання та з’ясувати належну до оплати суму. Звісно, бувають випадки, коли через людський фактор повідомлення можуть не потрапити до свого адресата. І нині вже є свідками того, що частина з них повертається через закінчення терміну зберігання повідомлень у поштових відділеннях.

Це може свідчити про те, що окремі платники свідомо не отримують повідомлень, думаючи, що так не потрібно буде платити, або ж відтермінувати. Однак їм варто пам’ятати про те, що в разі відмови прийняти податкове повідомлення-рішення, воно все ж вважається врученим у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

— Сплачую податок за нерухоме майно. Торік змінила місце проживання, але повідомлення найшло за старою адресою. Що робити, аби такого уникнути?

— Ваша проблема, переконана, досить поширена. Адже законодавчо передбачено, коли людина змінює особисті реєстраційні дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, податкову адресу тощо), то вона зобов’язана про це повідомити податкову.

Причому впродовж місяця з дня виникнення змін. Для цього подається відповідна заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5 ДР або заява про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб — платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта (форма № 5ДРП). Інакше контрольні органи надсилають листи за старою податковою адресою. Отож, платник сам має бути зацікавлений у наданні достовірної інформації. Аби уникнути непорозумінь.

— Два роки тому отримав у спадок від бабусі будинок площею 85 квадратних метрів. Чи потрібно включати його до одноразової декларації?

— Ні, оскільки одноразове (спеціальне) добровільне декларування — особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України або за її межами, якщо вони були одержані (набуті) за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом будь-якого з податкових періодів до першого січня 2021 року.

У випадку, коли об’єкти рухомого або нерухомого майна були отримані у спадок (подарунок) від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію не потрібно через відсутність підстав для її подання.

— Підприємець на загальній системі оподаткування отримав дохід, не пов’язаний із господарською діяльністю. Коли подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи?

— Фізична особа—підприємець подає до контрольного органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

При цьому у податковій декларації поряд із доходами від підприємницької діяльності відображаються також інші доходи з джерел їх походження з України (інвестиційний прибуток, спадщина, іноземний дохід тощо) та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону.

Остаточний розрахунок суми податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб здійснюється із суми загального річного оподатковуваного доходу за звітний податковий рік.

Сума податку на доходи фізичних осіб, визначена фізичною особою-підприємцем за підсумками остаточного розрахунку, зазначена ним у річній податковій декларації, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації.

— За який звітний період та в який термін підприємець, щодо якого до ЄДР унесено запис про припинення підприємницької діяльності, має подати останню податкову декларацію платника єдиного податку та додаток 1 до неї?

— Фізичні особи, щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення підприємницької діяльності, подають податкові декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені підпунктами 49.18.2 та 49.18.8 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду на який припадає дата ліквідації.

У полі 8 «Особливі відмітки» декларації в рядку 8.1 «платник податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення» проставляється позначка «+».

Остання декларація подається особисто (уповноваженою на це особою) або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

При цьому фізичні особи, разом з останньою декларацією подають додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (крім фізичних осіб, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

— Що є базою нарахування єдиного внеску за себе для підприємця на загальній системі оподаткування?

— Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Про це йдеться в пункті 2 частини першої статті 7 та пункті 4 (окрім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

У разі, якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області