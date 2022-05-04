Нагадування суб’єктам господарювання про квітневі новації

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. 16 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від першого квітня 2022 року за номером 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану», яким внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ) та передбачено, зокрема:

доповнення переліку операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України, які на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ (пункт 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);

доповнення пункту 63 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ нормами, відповідно до яких не є порушенням вимог пункту 133.4 статті 134 ПКУ надання неприбутковими організаціями благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах; встановлення тимчасово, з першого березня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України для виробників електричної енергії дати визначення податкових зобов’язань з акцизного податку за датою зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або датою отримання інших видів компенсацій за реалізовану електричну енергію (пункти 38 та 38¹ підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);

зняття обмеження щодо обсягу доходу для обрання єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки доходу;

встановлення окремих правил оподаткування податком на прибуток підприємств, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку третьої групи відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, після відновлення сплати податку на прибуток підприємств в частині, зокрема, зарахування:

надміру сплачених грошових зобов’язань;

авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів;

від’ємного значення об’єкту оподаткування, тощо;

запровадження здійснення податковими органами тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення та розширення підстав для проведення фактичних перевірок;

застосування спеціальних правил для підтвердження даних, визначених у податковій звітності у разі втрати (знищення чи зіпсування) первинних документів (пункт 69.29 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області