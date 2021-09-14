Малий бізнес сплатив для територіальних громад майже 525 мільйонів гривень єдиного податку

Упродовж січня-вересня 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 524,7 мільйона гривень єдиного податку — на 67,1 мільйона більше, ніж очікувалося. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 80,2 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За вісім місяців цього року вони сплатили 380 мільйонів гривень єдиного податку, що на 73,1 мільйона більше, ніж торік. Додаткові надходження склали 54,8 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікування на 16,9 відсотка.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 74,4 мільйона гривень єдиного податку. Плюс до очікуваних склав 11,7 мільйона гривень. Порівняно з січнем-серпнем 2020 року надходження збільшилися на 13,9 мільйона гривень.

Сільгоспвиробники (четверта група спрощенців) сплатили з початку 2021 року 70,2 мільйона гривень єдиного податку. Приріст до очікуваних склав 516,1 тисячі гривень.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області