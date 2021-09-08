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На підтримку українського війська

08.09.202108.09.2021Автор Богдан Дікальчук
На підтримку українського війська

Упродовж восьми місяців цього року платники Тернопільщини спрямували на потреби армії майже 232,8 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Посадовець зазначив, що надходження цього платежу перевищили сплату торішніх січня-серпня на 43,8 мільйона гривень або на 23,2 відсотка.

«Лише в серпні наші краяни перерахували до державної скарбниці 32,1 мільйона гривень «патріотичного» збору. Приріст до торішніх надходжень склав 6,8 мільйона гривень або 26,2 відсотка», — деталізував очільник податкової служби Тернопілля.

Військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

«Варто пам’ятати, що сплата військового збору — це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності армії та встановлення миру в нашій країні», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області