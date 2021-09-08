На підтримку українського війська

Упродовж восьми місяців цього року платники Тернопільщини спрямували на потреби армії майже 232,8 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Посадовець зазначив, що надходження цього платежу перевищили сплату торішніх січня-серпня на 43,8 мільйона гривень або на 23,2 відсотка.

«Лише в серпні наші краяни перерахували до державної скарбниці 32,1 мільйона гривень «патріотичного» збору. Приріст до торішніх надходжень склав 6,8 мільйона гривень або 26,2 відсотка», — деталізував очільник податкової служби Тернопілля.

Військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

«Варто пам’ятати, що сплата військового збору — це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності армії та встановлення миру в нашій країні», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області