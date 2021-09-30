Оновлено декларацію з податку на прибуток

Із 17 серпня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України яким затверджено зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, платникам податку на прибуток необхідно подавати декларацію за оновленою формою, починаючи з першого січня 2022 року за звітний (податковий) період 2021 року.

Оновлену форму декларації доповнено новим рядком 7.1. Він заповнюється нерезидентами у разі здійснення ними діяльності на території України через постійне представництво.

Так, у рядку 7.1 нерезидентом зазначається інформація про:

повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента, через який здійснюється діяльність в Україні;

код за ЄДРПОУ постійного представництва. У разі якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об’єкт оподаткування, поданим до контрольного органу відповідно до вимог пункту 63.3 ПКУ;

місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента;

найменування контрольного органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента.

Окремо податківці навели правила звітування нерезидентами у разі наявності кількох постійних представництв в різних регіонах України.

У такому випадку нерезидент визначатиме оподатковуваний прибуток окремо по кожному такому постійному представництву і окремо складатиме та подаватиме податкову декларацію з податку на прибуток за неосновним місцем свого обліку, за місцезнаходженням таких постійних представництв.

Але в декларації змінилася не тільки основна частина, але й додатки до неї.

Більш детально про зміни у додатках у листі ДПС України від 27 вересня 2021 року за номером 21953/7/99-00-21-02-01-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області