Податкові платежі для територіальних громад Тернопільщини

У січні-серпні цього року платники податків Тернопільщини перерахували до місцевих бюджетів трохи більше 3,5 мільярда гривень платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Приріст до торішніх надходжень склав 688,5 мільйона гривень», — конкретизував він.Серед платежів, яких отримали територіальні громади області найбільше, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, акцизний податок із роздрібної реалізації підакцизної продукції.

«З початку року сплачено 2,4 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 475,9 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 524,7 мільйона гривень єдиного податку, а це — плюс 80,2 мільйона до восьми місяців 2020 року. Плати за землю спрямували 287,7 мільйона гривень, що на 46 мільйонів більше. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 126,6 мільйона грн —­ на 33,7 мільйона більше. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 78,1 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції — плюс 10,9 мільйона гривень до січня-серпня 2020 року», — деталізував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області