Податкові платежі до Зведеного бюджету України

У січні-листопаді цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України понад 10,6 мільярда гривень податкових платежів. «Порівняно з аналогічним періодом 2021 року сплата зросла на 1,1 мільярда», — повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС в області Руслан Цвігун.

Посадовець деталізував, що за одинадцять місяців цього року суб’єкти підприємництва нашого краю сплатили до державного бюджету трохи більше чотирьох мільярдів гривень. Зокрема, у розрізі основних платежів переважає сплата податку на додану вартість (2 мільярди гривень), податку на доходи фізичних осіб (1,5 мільярда гривень) та податку на прибуток підприємств — 694,1 мільйона гривень.

Надходження до місцевих бюджетів склали 6,6 мільярда гривень, що на 1,4 мільярда більше, ніж торік за одинадцять місяців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області