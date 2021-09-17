Повторно надсилаються всі необхідні документи

Відповідно до першого абзацу підпункту 6.3 пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) у період проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, виключно шляхом подання нової декларації в порядку, визначеному підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. При цьому попередньо подана декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою.

Згідно з дев’ятим абзацом підпункту 7.2 пункту 7 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант може додати до декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України (десятий абзац підпункту 7.2 пункту 7 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючи те, що у разі подання декларантом декларації з типом «Звітна нова» попередньо подана декларація вважається анульованою, то при поданні нової звітної декларації декларантом подаються повторно усі необхідні документи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області