Тернопільський бізнес скоротив податковий борг

Упродовж січня-серпня 2021 року 383 юридичні особи, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його на 27,3 мільйона гривень. Зокрема, 266 суб’єктів господарювання розрахувалися із бюджетами повністю, сплативши 16,1 мільйона грн податкової заборгованості.

Від погашення податкового боргу впродовж восьми місяців цього року до зведеного бюджету надійшло 32 мільйони гривень, що на 10,6 мільйона більше, ніж торік. При цьому державна скарбниця отримав 15,6 мільйона гривень.

Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексному плану дій задля скорочення податкового боргу. Зокрема, в січні-серпні цього року фахівці податкової служби області подали до суду 112 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 28,5 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 56 таких звернень на суму 29,1 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 284 позови на суму податкового боргу 13,8 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 331,1 тисячі гривень. Зокрема, держбюджет отримав 215,1 тисячі гривень, а місцеві бюджети — 116 тисяч гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області