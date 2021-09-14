За неналежне зберігання первинних документів — штраф

Одне з найбільш поширених порушень при проведенні документальних перевірок фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, це відповідальність за неналежне зберігання первинних документів, на підставі яких ведеться податковий облік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (ПКУ) контрольні органи мають право запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої відповідно до пункту 44.3 статті 44 Податкового кодексу зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких ведеться облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань по податках і зборах — у разі їх сплати. Такі первинні документи, які підтверджують задекларовану суму доходу в розрахунках з єдиного податку, зберігаються не менш як 1095 днів із дня подання податкової декларації або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються, а також інші документи з питань обчислення і сплати податків та зборів.

За незабезпечення зберігання первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до пункту 121.1 статті 121 Податкового кодексу, зокрема, штраф у розмірі 1020 гривень. За повторне порушення — 2040 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області