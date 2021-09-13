Завдяки податковій знижці жителям Тернопільщини вже повернули 12 мільйонів гривень податку

Із початку цього року 4692 жителі Тернопільської області, аби скористатися своїм правом на податкову знижку, подали до податкових органів декларації про майновий стан. Вони задекларували 73,9 мільйона гривень витрат.

Більшість наших краян — 3914 осіб або 83 відсотки — подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявив 721 декларант. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 31 жителя Тернопільщини. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей дали право на податкову знижку шістьом нашим краянам. Скористалися поверненням податку, оскільки витрачалися на переобладнання транспортних засобів, вісім жителів краю. Ще 12 осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 13,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Майже 92 відсотки — 12 мільйонів гривень визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Податківці нагадали, що громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року — до 31 грудня включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області