Два «золота» та ще й «бронза»

Понад сотня юнаків і дівчат 2006 року народження і молодших з Вінницької, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, Луганської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської та Івано-Франківської областей стали наприкінці минулого тижня учасниками проведених у Вінниці змагань всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» із легкої атлетики під девізом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» Серед інших успішно виступили і юні майстри «королеви спорту» зі Зборівської ДЮСШ, які тренуються під керівництвом Володимира Небельського.

Переможницею в бігові на 3000 метрів стала Аліна Посівайло. А в шведській комбінованій естафеті, під час якої бігуни долали 100, 200, 300 і 400 метрів, третьою до фінішу дісталася збірна Зборівської ДЮСШ у складі Юлії Цвігун, Віктора Вацлавіва, Аліни Посівайло та Олександра Антоніва.

У секторі ж для стрибків у висоту не було рівних підопічному Євгена Кармелюка Матвієві Чаушу з Микулинців Тернопільського району. В найкращій своїй спробі юнак підкорив планку на висоті 185 сантиметрів.

Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» щиро вітає спортсменів і тренерів з успішним виступом та висловлює щиру подяку за співпрацю директорові Зборівської ДЮСШ Романові Бардокіну і голові Микулинецької територіальної громади Іванові Слободяну.

На фото: вихованці Зборівської ДЮСШ разом зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ.

Фото з архіву територіальної організації