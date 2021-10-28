Двоє — на п’єдесталі

Учора в Тячеві на Закарпатті завершився чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків 2005—2006 років народження. За нагороди сперечалися 230 атлетів з усіх куточків нашої держави.

Серед тих, кому виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани, і двоє вихованців Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби. Титул віцечемпіона у ваговій категорії до 51-го кілограма завоював учень Великоберезовицької ЗОШ Юрій Радик. А в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів, відзнак за третє місце удостоївся учень ЗОШ №17 Вадим Бабінський, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ.

Талановиті юнаки тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстрів спорту Володимира Лучанка та Василя Мончака.

На фото: тернопільські борці разом зі своїми наставниками після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального закладу