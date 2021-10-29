Молоді рівняються на ветеранів

Паралельно з ювілейними 25-м міжнародними змаганнями зі спортивної ходьби «Вечірній Івано-Франківськ» минулої неділі в сусідньому обласному центрі відбувся і командний чемпіонат України серед вихованців ДЮСШ та СДЮШОР. Свою майстерність продемонстрували 175 атлетів з дванадцяти областей нашої держави, а також гості з Латвії, Литви, Польщі та Угорщини.

Серед них і вихованці двох тернопільських обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл: п’ятеро підопічних учасниці трьох Олімпіад Віри Зозулі і троє — Ольги Стефанишиної. Спільними зусиллями набрали 116 залікових балів, посівши сьоме місце в командному заліку чемпіонату.

Натомість медаль удалося завоювати лише одну. Відзнак за третє місце удостоївся Павло Мартинюк з ОДЮСШ із літніх видів спорту, яким опікується Віра Зозуля. У суперечці юнаків 2012 року народження і молодших на дистанції два кілометри завоював «бронзу» з результатом 11 хвилин 7 секунд. Не можна, без сумніву, не відзначити і досягнення Софії Ронталюк із Тернопільської ОДЮСШ. Під час баталій дівчат віком до чотирнадцяти років подолала трикілометровий відрізок із часом 16 хвилин 43 секунди, порадувавши Ольгу Стефанишину четвертим місцем. До того ж установила два нові рекорди області: серед атлеток віком до чотирнадцяти і шістнадцяти років.

В інших наших земляків успіхи скромніші. У своїх вікових групах на різних дистанціях Мар’яна Тріщук стала дев’ятою, Володимир Мартинюк — одинадцятим, Уляна Кулеба — дванадцятою, Любов Губанова і Діана Велеган — тринадцятими, Софія Велеган — двадцятою.

Нарешті, в суперечці ветеранів під час «Вечірнього Івано-Франківська» на дистанції три кілометри перемогла Віра Зозуля. Відома спортсменка, до речі, була учасницею перших подібних стартів. Інформацію про це організатори розмістили в ювілейному виданні. Крім Віри Зозулі, переможцем на аналогічному відрізку став іще один наш земляк — 40-річний Тарас Козлюк із Тернополя. Причому показав результат, який перевищує норматив першого розряду.

На фото: Віра ЗОЗУЛЯ разом зі своїм підопічним Павлом МАРТИНЮКОМ після церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж