Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Основне про стягнення податкового боргу»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло Манастирський поспілкувався з усіма охочими про нюанси стягнення податкового боргу.

— Наявний податковий борг — це підстава для внесення майна боржника до податкової застави та реєстрації її у відповідному державному реєстрі обтяжень рухомого та нерухомого майна, — сказав перед початком телефонного спілкування пан Михайло. — Опис майна в податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника контрольного органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

Аби уникнути негативних наслідків, виконуйте податковий обов’язок та сплачуйте податки вчасно і в повному обсязі. Адже мета податкового відомства — не просто стягнути наявний податковий борг, а упередити його появу шляхом стимулювання платників податків до самостійної сплати податкових зобов’язань. Переглянути ж інформацію щодо наявності чи відсутності податкового боргу можливо з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника». Можна також провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Тим часом підійшла пора першого запитання.

— Не сплатив вчасно нарахований податок. Чи повідомлять податківці письмово про його суму?

— Коли у платника податків виник податковий борг, контрольний орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Це визначено статтею 59 Податкового кодексу України. Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контрольним органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків. Причому податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто до 3060 гривень.

— Яку інформацію повинна містити податкова вимога?

— Вона має містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

— Якщо у платника податків, окрім несплаченого податку згідно з отриманим податковим повідомленням-рішенням, є ще борг, наприклад, згідно із самостійно поданою декларацією, чи податковий орган додатково письмово повідомляє про це платника податків?

— Якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

Якщо після направлення податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається.

— Як платнику податків можна дізнатися про стан розрахунків з бюджетом?

— Інформацію про наявність податкового боргу можна з’ясувати, скориставшись електронними сервісами ДПС, розміщеними на вебпорталі ДПС, а також зареєструвавшись в електронному кабінеті.

— Які заходи вживає контрольний орган до платника податків, який має податковий борг?

— Контрольний орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення його податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності — шляхом продажу майна, яке перебуває у податковій заставі. Такі вимоги статті 95 Податкового кодексу. Стягнення коштів та продаж майна проводяться не раніше ніж через тридцять календарних днів із дня надіслання (вручення) платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів із рахунків платника податків у банках, які його обслуговують, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контрольним органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Також контрольний орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення всієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

— Маю борг із податку на нерухоме майно та із земельного податку…

— Органами стягнення є винятково контрольні органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку — фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

— Розкажіть, будь ласка, про порядок продажу майна, яке перебуває у податковій заставі?

— Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торговельні організації в такому порядку:

— майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти винятково на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені контрольним органом на конкурсних засадах;

— цінні папери — на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

— інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контрольного органу на згаданих біржах.

Під час продажу майна на товарних біржах контрольний орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контрольного органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

Інформація про склад майна платників податків та про час та умови проведення прилюдних торгів майном платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею.

Зокрема, продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через п’ятнадцять днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону. Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній вебсторінці не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до його проведення.

Також інформація щодо укладених договорів-доручень на реалізацію майна підприємств-боржників з уповноваженими організаціями та склад такого майна розміщується у рубриці «Переліки» на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області