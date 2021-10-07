На обороноздатність країни

«Трохи більше 271 мільйона гривень військового збору спрямували на потреби армії платники Тернопільщини впродовж дев’яти місяців цього року», — повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій. Він зазначив, що надходження перевищили показник січня-вересня минулого року на 52,2 мільйона гривень або на 24 відсотки.

«Лише у вересні наші краяни сплатили до державної скарбниці 38,3 мільйона гривень «патріотичного» збору, що перевищило торішні надходження на 8,4 мільйона, а очікувані — на чотири відсотки або на 1,6 мільйона гривень», — деталізував податківець.

Військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

«Варто пам’ятати, що сплата військового збору — це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій країні. Тож особи, які отримують легальні доходи, сприяють фінансовій підтримці нашого війська», — наголосив Сергій Бабій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області