Отримали понад п’ятнадцять тисяч електронних підписів

Упродовж трьох кварталів цього року працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДДІ ДПС України, що діє у ЦОПі Тернопільської ДПІ видали платникам Тернопільщини 15414 сертифікатів електронного цифрового підпису. Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції спонукала жителів нашого краю до активного використання електронних сервісів та обмеженого безпосереднього спілкування.

До того ж наявність цифрового підпису відкриває його власнику можливості електронного кабінету: від подання звітності, заяв — до з’ясування нарахованих та сплачених платежів тощо. Податківці вважають за доречне нагадати, що послуги з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовними.

Упродовж січня-вересня 2021 року фахівці структурних підрозділів головного управління ДПС у Тернопільській області надали 76679 адміністративних послуг, що на 9128 більше, ніж торік. До того ж підрозділом електронних сервісів надано 56057 адміністративних послуг із загальної кількості.

Найчастіше платники зверталися для того, щоб скористатися послугою з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Таку послугу отримали 35517 жителів краю. Трохи менше тернопільців звернулися, аби отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Цією послугою скористалися 13584 особи. Також актуальними залишилися послуги щодо отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та реєстрації платником єдиного податку. Такі послуги отримали відповідно 7632 та 4574 осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області