Понад 12 мільйонів гривень податкової знижки вже отримали жителі Тернопільщини

Із початку цього року 4881 наш краянин подав до податкових органів декларацію про майновий стан, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Жителі Тернопільщини задекларували 77,9 мільйона гривень витрат. Порівняно з дев’ятьма торішніми місяцями кількість декларантів зросла на 663 особи, а задекларовані витрати — на 10,5 мільйона гривень.

Більшість краян — 4055 осіб або 83 відсотки подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 767 декларантів. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 31-го жителя краю. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей дали право на податкову знижку вісьмом декларантам та стільком же через переобладнання транспортних засобів. Ще 12 осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 13,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 89 відсотків (12,1 мільйона гривень визначеної до відшкодування суми) вже повернули декларантам.

Деклараційна кампанія завершилася першого травня звітного року. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року — до 31 грудня включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області