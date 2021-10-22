Приїхав, побачив, переміг

Учора в Києві завершився Всеукраїнський юніорський турнір з греко-римської боротьби пам’яті заслуженого тренера України Л.Г. Гаріяна. Протягом двох змагальних днів за нагороди сперечалися понад 130 атлетів з усіх куточків нашої держави, а також гості з Естонії і Литви.

Серед тих, хто порадував успішним виступом, і наш земляк із Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби Едуард Стрільчук. Студентові Західноукраїнського національного університету не було рівних у ваговій категорії до шістдесяти кілограмів.

Новоспечений переможець всеукраїнського турніру займається під керівництвом заслужених тренерів України Віталія Ліщинського та Андрія Телебана, який, нагадаю, є директором цього навчального спортивного закладу міської ради.

Напередодні ж нового успіху Едуард Стрільчук устиг відзначитися і на міжнародному турнірі в польському Пйотркуві-Трибунальському, де змагалися молоді борці віком до 23-х років. Став срібним призером, поступившись тільки своєму землякові, теж студентові Західноукраїнського національного університету Володимирові Войтовичу, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. А повний комплект нагород дістався тернопільським борцям після того, як їхній товариш по навчанню Василь Васильківський з ОШВСМ завоював «бронзу» у ваговій категорії до 67-ми кілограмів.

На фото: після завершення церемонії нагородження. У центрі — Едуард СТРІЛЬЧУК.

Фото з архіву навчального спортивного закладу