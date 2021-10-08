Внесок підприємств Тернопільщини до зведеного бюджету

Упродовж трьох кварталів цього року платники податків-юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 331,4 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані надходження на 12 відсотків, отож додатково до скарбниці спрямовано 34,3 мільйона гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-вереснем приріст надходжень склав 117,9 мільйона гривень або 55 відсотків.

При цьому до державного бюджету перерахували 287,4 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів — 44 мільйони гривень. Фактично скарбниці додатково отримали відповідно 18,6 мільйона та 15,7 мільйона гривень. Адже реальна сплата перевищила очікувану на сім та 56 відсотків.

Із початку 2021 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували п’ять мільйонів гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 65 відсотків перевищило очікувану сплату.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області