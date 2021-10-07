Виправлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення (коригування) залишку пального

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку пального здійснюється відповідно до розділу VI згаданого порядку.

Відповідно до пункту 6 розділу VI порядку у разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках платник податку має право в межах 365 днів із дати складення заявки зареєструвати її коригування, при цьому таке коригування до заявки має відображатися в декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

Згідно пунктом 12 розділу VI порядку якщо коригуються показники раніше складеної заявки, не допускається виправлення її даних, що коригується, зокрема, щодо реквізитів акцизного складу/акцизного складу пересувного.

Для здійснення відміни показників зареєстрованої заявки, в якій допущено помилки в графах «Акцизний склад»/«Акцизний склад пересувний» складається нова заявка, в якій у верхній правій частині документа робиться відмітка «Х» в полі «коригуюча».

У табличній частині такої заявки заповнюється лише перший рядок таблиці, в якому:

— зазначається від’ємне значення обсягу пального, що було зазначено в заявці, яка потребує виправлення (зі знаком «–»);

— додатне значення обсягу пального (зі знаком «+») не зазначається.

Така коригуюча заявка в повному обсязі сторнує обсяг пального, зазначений у заявці, яка потребує виправлення.

Після відміни показників платником складається нова заявка з правильними реквізитами та показниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області