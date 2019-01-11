Є можливість виправити помилку

Відповідно до пункту 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року за номером 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Згідно з пунктом 13 порядку в квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються, зокрема, пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Пунктом 16 порядку передбачено, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 порядку, платник податку подає до Державної фіскальної служби в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС.

Пояснення та копії документів подаються у вигляді повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. Чинним законодавством не передбачено виправлення помилок в повідомленні.

При отриманні платником квитанції про не прийняття документу такий платник має право надіслати повідомлення з правильними даними.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області