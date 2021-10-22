Які показники необхідно відображати

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. У графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» таблиці 1 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма №Д5 річна), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, відображаються:

— фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця проставляється фактична сума чистого доходу за відповідний місяць за себе згідно з даними обліку доходів і витрат, який фізичні особи-підприємці і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані здійснювати за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України наказом від 13 травня 2021 року за номером 261 «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та порядку її ведення»;

— членами фермерського господарства — частка розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається фактична сума розподіленого доходу (прибутку), отриманого від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році за відповідний місяць.

При цьому у разі відсутності у таких платників чистого доходу (прибутку) або частки розподіленого доходу у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду проставляються нулі.

Якщо ж у звітному періоді або окремому місяці звітного період дохід отримано у розмірі менше мінімальної заробітної плати, то у відповідній графі 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» таблиці 1 звіту фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства зобов’язані визначити базу нарахування єдиного внеску у розмірі не менше мінімальної заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області